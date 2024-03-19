На странице Instagram-паблика появилось видео, на котором животное, похожее на лису, перебегает проезжую часть. Её сняли на видео недалеко от банкетного зала «Салтанат сарайы» в шестом микрорайоне. Зверёк ухоженный и вполне может быть, что он ручной и просто заблудился.

Прохожие с интересом наблюдали за животным. Однако реакция некоторых горожан оставляет желать лучшего. На видео отчетливо слышно, что мужской голос за кадром кричит проезжающей машине «Дави её, нах...». Чем ему не угодило животное — не понятно.

В комментариях пользователи разделились на две группы. Одни считают, что укус лисы опасен и может спровоцировать бешенство.

— Лиса дикая. Её укус может навредить человеку. Нужно отловить, сообщить в нужные органы, — написали комментаторы.

Другие, напротив, выразили обеспокоенность о её дальнейшей судьбе.

— Бедная лисичка итак боится, потерялась, а тут столько машин, шума, людей. Ещё и такие дебилы вокруг, — написали пользователи.

Отдельный шквал негатива комментаторов вызвал мужчина, голос которого слышен за кадром.

— Ужасно просто, вот так и живём убить, задавить. Кто ты такой ,что бы решать кому жить, кому нет? Животные созданы богом, мы не в праве забирать жизни животных. Всевышний сделал человека наместником на земле, подчинил его интересам моря и горы, солнце и луну, животных и растения, но запретил наносить вред и урон окружающей среде, — отметили они.

Дальнейшая судьба животного неизвестна.