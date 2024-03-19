Конкуренция за клиентов была и будет всегда и выигрывает в ней не только тот, у кого хороший продукт или услуга но и тот кто правильно использует эффективные каналы продвижения. В этой статье мы расскажем о самых лучших способах продвижения, которые помогут вам сэкономить ваш бюджет.

Каналы рекламы

Каналов рекламы множество. Это и доски объявлений, и реклама в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм, контекстная реклама, продвижение товаров на маркетплейсах. А также SEO оптимизация – постепенный вывод сайта в ТОП-10 поисковых систем Гугл и Яндекс. Учитывая, что в Казахстане 80% поискового трафика держит Гугл, есть смысл сделать ставку основного продвижения на него.

У каждого канала есть свои особенности, например в соцсетях Инстаграм и Фейсбук отлично продаются товары и услуги для физических лиц. Правильно упакованный аккаунт, ведение и наполнение релевантным контентом, проведение розыгрышей, работа с подписчиками, целевой и качественно настроенный таргет – все это даст Вам хорошие продажи и рост прибыли. Надо помнить, что этим надо заниматься профессионально и необходимо нанимать специалистов по подобному продвижению.

В то же время для продажи товаров и услуг для бизнеса, понадобится задействование других каналов. Данными каналами могут быть сайт SATU, а также поисковое продвижение товаров и услуг компании в Гугл. В Гугле вы сможете найти клиентов на ваши услуги в виде больших отечественных и зарубежных компаний, сети магазинов и бутиков. Целевые аудитории – это директора компаний, руководители отделов закупок, руководители тендерных отделов организаций. Здесь также необходимо правильно выбрать компанию которая будет вам помогать с seo-продвижением.

Реклама в Гугл Адвордс и Яндекс Директ отличается наличием горячего спроса, возможности быстро получать целевые горячие заявки, клиентов, готовы покупать в ближайшее время. Но здесь есть один недостаток – это высокая цена клика показа рекламы на поиске. Слабость этой системы в антифроде и возможность скликивать рекламу конкурентами.

Как SEO продвижение может помочь вашему бизнесу?

Поисковое продвижение сайта и вывод его в ТОП 10 поисковых систем дает качественный целевой трафик. Это самый недорогой способ привлечения клиентов - в среднем стоимость в данном канале продвижения, в расчете на цену за лид, в 3-5 раз дешевле чем в контексте, и в 2 раза дешевле чем привлечение лидов с помощью таргетированной рекламы. При этом, лиды не нужно прогревать, они готовы провести транзакцию в ближайшие дни или в течении недели.

Для продвижения в поисковиках, Вам понадобится качественно разработанный сайт, который нужно сделать правильно один раз на всю жизнь, и просто его поддерживать, развивать, и силами программистов и специалистов продвигать в Гугл. В среднем, подключение рекламных каналов в Интернете для малого бизнеса позволяет увеличить объем продаж в 2-3 раза, а прибыль на 30-50%. Для среднего бизнеса доля интернет-продаж может составлять от 10 до 30% всех его продаж и вносить весомый вклад в формирование общей прибыли компании.