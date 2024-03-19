— Заболеваемость регистрируют во всех районах области и в Уральске. Наибольшее количество, 166 заболевших — дети до четырёх лет, в 155 случаях заболели люди старше 30 лет и в 110 случаях заболели младенцы до одного года, — пояснил Мустаев.

Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев отметил, что с начала этого года в области зарегистрировали 560 случаев кори. С 1 по 17 марта — 162 случая. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость увеличилась на 9 случаев.По его словам, среди заражённых детей преимущественно непривитые, а также с медицинскими отводами и не достигшие прививочного возраста. Корь — вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, кашлем, заложенностью носа, болью в горле и сыпью на теле. Болезнь может протекать с осложнениями, которые могут привести к летальному исходу при позднем обращении за медицинской помощью. Очень частыми осложнениями являются пневмония, отит, энцефалит, менингоэнцефалит. Корь передается от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, при разговоре, кашле, чихании. К слову, в рамках дополнительной массовой иммунизации в области вакцинировали 44 169 человек.