Вопрос переименования населённых пунктов и улиц вызывает в казахстанском обществе двоякое мнение. Кто-то настроен категорически против, кто-то выступает за присвоение новых названий, а третьи относятся равнодушно.
Какие сёла сменили названия
По данным управления культуры, развития языков и архивного дела ЗКО, в 2022 году переименовано четыре сельских округа и восемь населённых пунктов.
Район Бәйтерек:
Теректинский район:
- Красновский сельский округ – на сельский округ Бейбітшілік;
- село Погодаево Красновского сельского округа – на село Бейбітшілік;
- село Котельниково Красновского сельского округа – на село Сырым батыр;
- Железновский сельский округ – на сельский округ Атамекен;
- село Железново Железновского сельского округа – на село Атамекен;
- село Новенькое Железновского сельского округа – на село Қайнар;
- Чеботаревский сельский округ – на сельский округ Құрманғазы;
- село Чеботарево Чеботаревского сельского округа – на село Құрманғазы;
- село Хамино Чеботаревского сельского округа – на село Аманат;
- село Карпово сельского округа Шалғай – на село Тыңдала;
Что говорят жители
В 2023 года переименован Новопавловский сельский округ
– на сельский округ Құмақсай, село Новопавловка – на село Құмақсай Теректинского района.
Присуждение новых названий вызвало неоднозначную реакцию со стороны жителей.
— Нашему селу 110 лет, было основано переселенцами из Украины в 1908 году на незаселённой местности. Здесь не было никакого населённого пункта. Название Новопавловка пошло из-за того, что первые переселенцы приехали из села Павловка Таврической губернии. Много исторических событий связаны с нашим посёлком. Никогда ранее не было никаких разговоров по поводу переименования села. А эти попытки ни к чему, кроме раскола в обществе, не приведут, – говорит житель села Виктор Копитчак.
Сельчане уверены, что в населённых пунктах хватает и других проблем, которые требуют немедленного решения.
– Кому и зачем нужны эти переименования? У нас что, других проблем нет? Это же исторические названия, их не просто так присуждали. Лучше бы решали вопросы с плохим состоянием дорог. Посмотрите, какие у нас дороги, самые худшие в стране! Меняйте лучше линии электропередач, они изношены. Чуть дунет слабый ветерок и всё село сидит без света, — возмущается другой житель.
Некоторые сельчане, напротив, уверены, что власти принимают правильное решение. Ведь названия многих из них идеологически устаревшие.
– Многие названия не несут никакую смысловую нагрузку, они устаревшие. К примеру, село Хамино. Что оно означает, никто точно сказать не может. Наша страна вот уже более 30 лет как обрела независимость, поэтому необходимо менять их. Большинство идеологически ориентированных наименований советского времени до сих пор сохранились. Все мы знаем, что их нужно заменить личностями, относящимися к казахскому народу. Мне кажется, что именно на современном этапе мы должны смело действовать и избавляться от устаревших идеологических названий, — говорит житель ЗКО Серик Бакбергенов.
С ним согласен и житель села Трекино, которое, кстати, в этом году переименуют.
— Переименование необходимо. Названия многих сёл и улиц устарели. Что за названия Трекино, Зелёное или Магистральное? Я понимаю, что наши земли когда-то осваивали и сами жители давали названия. Но многие уже разъехались, в села переезжают казахские семьи и мы хотим, чтобы у населённых пунктов были казахские названия. Есть и те, кто говорит, «что других проблем нет»? Есть проблемы, с этим никто не спорит, но и переименование не менее важный вопрос. Конечно, к этому вопросу нужно подходить основательно и не называть именами чиновников и их родственников, как у нас любят это делать, — говорит жительница села Трекино Жибек Орынбасарова.
Что говорят власти
В управлении развития языков ЗКО уточнили, что вопрос переименования населённых пунктов рассматривает ономастическая комиссия. В её состав входят представители государственных органов, члены Ассамблеи народов, историки и филологи.
— Критерием по наименованию и переименованию является: присвоение собственных имён выдающихся государственных и общественных деятелей, деятелей науки, культуры и других лиц, имеющих заслуги перед Казахстаном и мировым сообществом. Переименование производится на основе инициативы местных жителей и общественных объединений. Для учёта мнения определяют сроки проведения собрания. И не позднее чем за 30 календарных дней до дня его проведения размещают на своём интернет-ресурсе и в СМИ, — сообщили в ведомстве.
Как уверяют в ведомстве, учёт мнения проводят с помощью открытого голосования. По результатам и принимают решение. Итоги голосования оглашают на месте проведения собрания и оформляют протоколом. В нём указывают общее количество проголосовавших «за» или «против».
Далее решение в течение семи рабочих дней публикуют в СМИ и размещают на сайтах акиматов. Предложение направляется в ономастическую комиссию. На основании её заключения областной акимат и маслихат принимают решение.
К слову, при переименовании средства из республиканского и местного бюджета не выделяют. Перечень населённых пунктов с измененными наименованиями вносят в республиканскую информационную систему «Адресный регистр».
По данным управления, в ЗКО есть 67 населённых пунктов с устаревшими наименованиями. В этом году планируют переименовать село Трекино
в Байқоныс района Бәйтерек.