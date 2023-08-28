Иномарка въехала в остановку на пересечении проспектов Абылай хана и Райымбека. Авария произошла около 12:20 28 августа. Водитель Mercedes не справился с управлением. В ДТП пострадали семь человек, пятеро из них взрослые и двое подростков. В пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы рассказали, что троих после осмотра направили на амбулаторное лечение.
— У одного пациента закрытые переломы шейки левой бедренной кости и левой лодыжки без смещения. У второго пациента — сотрясение головного мозга, перелом мыщелка большеберцовой кости левой голени со смещением. Госпитализированы в отделение травматологии, — информировали в ведомстве.
Двое подростков госпитализированы в Центр детской неотложной помощи. У 15-летнего ребёнка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. У 16-летнего подростка выявили сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правой большеберцовой кости без смещения.