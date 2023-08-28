Видео с актом вандализма появилось в сети. На кадрах директор актюбинского Дома культуры Казахского общества слепых с помощью молотка и отвёртки делал надпись на скале в Мангистау. По данным учёных, каньон образовался около 50 миллионов лет назад.

Позже глава госучреждения записал видеообращение, в котором попытался объяснить свой проступок. По его словам, на стенах каньона было написано неприличное слово. А он решил его переделать.