Видео с актом вандализма появилось в сети. На кадрах директор актюбинского Дома культуры Казахского общества слепых с помощью молотка и отвёртки делал надпись на скале в Мангистау. По данным учёных, каньон образовался около 50 миллионов лет назад.
Позже глава госучреждения записал видеообращение, в котором попытался объяснить свой проступок. По его словам, на стенах каньона было написано неприличное слово. А он решил его переделать.
– Я лишь хотел исправить грубое слово в красивое имя. Да, я оступился, совершил ошибку. Прошу казахстанцев не судить меня строго. Я ни в коем случае не хотел навредить памятнику истории. Искренне прошу прощения перед всеми казахстанцами. Простите меня, — сказал Манас Кошербаев.