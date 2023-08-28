До начала учебного года осталось меньше недели и школьники с нетерпением ждут встречи с одноклассниками. В 2020 году в связи с пандемией сентябрьскую линейку проводили в классе, а кто-то и вовсе встретил начало учебного года дома. На следующий год торжественная линейка сентября состоялась только у первоклассников. В управлении образования ЗКО сообщили, что в этом году решение о проведении линейки в традиционном формате остаётся за администрацией школы.
— Школьные линейки никто не отменял. Администрация школы сама решает, проводить первое сентября торжественно или устроить классный час. Однако приглашать аниматоров запрещено, — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что казахстанские школьники вернулись к 34-недельному учебному году, значит уроки закончатся традиционно 25 мая. К вопросу о продлении учебного года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова предложила вернутся после 2025 года.