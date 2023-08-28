Казахстанские «пищевики» опасаются, что страна может стать зависима от импорта
1 / 2
Отечественные «пищевики» заявляют, что как никогда нуждаются в поддержке государства, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».
Руководитель Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева считает, что казахстанские производители сахара не могут реализовать продукцию из-за конкуренции с российской продукцией.
— Сегодня стоимость казахстанского сахара составляет 440 тенге, тогда как российского — 350 тенге. Сахарные заводы из-за переполненных складов вынуждены остановить производство, — сказала она. Ранее глава Ассоциации поясняла, что «Россия берёт количеством, поэтому цены у них намного ниже».
Генеральный директор «Борте Милка» (занимается разведением скота и производством молочных продуктов) и вовсе заявил, что Казахстан рискует стать зависимым от российского импорта продовольствия».
— Участники заседания выразили опасение, что Россия, вытеснив казахстанских производителей и став одним из основных игроков на нашем рынке, станет манипулировать своим положением, как это было в 2022 году. Россия с 15 марта по 31 августа 2022 года ограничила поставки сахара в ЕАЭС. Тогда в Казахстане повсеместно были перебои с продажей сахара, — отметили в НПП.
Руководитель ИП Сергей Каверин добавил, что казахстанский бизнес априори находится в неконкурентной позиции.
— Сейчас российской сырое молоко на казахстанские молокоперерабатывающие предприятия уже поступает по 130 тенге, и это с учётом НДС. Тогда как стоимость нашего составляет 200 тенге, — сказал он.
Представители молокоперерабатывающей отрасли считают, что действующая система субсидирования построена так, что «господдержка не в полной мере доступна».
Также они уверены, что проводимая Минторговли работа по внедрению маркировки на подакцизные товары, растительное масло и социально-значимые продовольственные товары приведёт к удорожанию отечественной продукции. А значит и снижению её конкурентоспособности.
Помимо этого, по мнению экспертов отрасли, действующие сегодня правила возврата НДС при экспорте ухудшают финансовую устойчивость переработчиков.