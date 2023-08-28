Двоих молодых людей искали в горах Алматы. В пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда рассказали, что вызов поступил около 22 часов 27 августа. В горах в этот момент шёл сильный дождь. На поиски отправились спасатели и кинологами и в 00:15 они обнаружили двух мужчин выше перевала Кимасар, по дороге к качелям пика Фурманова.