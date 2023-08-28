«Весь мир — с нами»: двенадцатый Алматы марафон соберёт 15 000 бегунов со всего мира

С каждым годом мероприятие набирает обороты и становится всё более масштабным. В этом году мы с большой радостью приветствуем участников не только из ближнего, но и дальнего зарубежья. Это доказывает, что Алматы марафон давно вышел за границы локального события и стал международной площадкой для объединения людей.

«В этом году на старт выйдут 15 тысяч любителей бега из разных стран и культур. Алматы Марафон – это не только спортивное событие, но и свидетельство того, что вместе мы способны преодолеть любые барьеры. Под слоганом «Весь мир – с нами!» мы бежим, объединяя города, страны и национальности. Корпоративный фонд «Смелость быть первым» всегда ставил во главу угла здоровье и активный образ жизни. Этот слоган призывает каждого присоединиться к нашей большой спортивной семье, где спорт и радость движения – наши вдохновители. Увидимся на финише, вместе мы строим будущее, наполненное здоровьем и положительными эмоциями», – комментирует race director «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Рост благотворительного фонда свидетельствует о важности Алматы марафона. Каждый год после завершения мероприятия мы направляем часть собранных средств на поддержку благотворительных проектов. Прошлый год отлично иллюстрирует активную деятельность корпоративного фонда «Смелость быть первым». Мы направили 45 500 000 тенге на строительство спортивных объектов и закупку необходимого оборудования для двух школ-интернатов для детей с инвалидностью в Каскелене и Талгаре, а также для детского дома «Солнышко» и реабилитационного центра «Rehab Team». Кроме того, мы передали десять гоночных колясок «Flying Start racing Wheelchair» команде «Одиннадцать друзей Максима».

Важно отметить, что мы не просто передаем деньги, но сопровождаем весь процесс: начиная от выбора подрядчиков, заканчивая контролем за строительством и передачей объекта получателям.

Участие в марафоне могут принять все желающие от 15 лет и на финише получить памятную медаль финишера. Тройка победителей среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях будут награждены медалями, грамотами и памятными призами.

Победители среди мужчин и женщин в абсолютных категориях на дистанциях 21,1 км и 42,2 км также получат денежные призы.

Для участия необходимо зарегистрироваться и оплатить участие на сайте almaty-marathon.kz.

Представленные дистанции: 42.2 км, 21.1 км, 10 км, 10 км скандинавская ходьба, командная эстафета Экиден.

Мероприятие входит в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, трассы марафона сертифицированы согласно стандартам World Athletics.

Регистрация на марафон на сайте продлится до 15 сентября 2023 года или по достижению 15 600 участников, в том числе 100 команд Экиден.

Титульный спонсор: Kaspi.kzОрганизаторами Алматы марафона выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб «World Class Almaty», Научно-образовательный фонд имени академика Ш.Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.