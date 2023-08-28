Давно всем нам известная сеть магазинов «ЭлектроКомплект» распахнула двери своего нового магазина, расположенного в жилом комплексе Sun Сity.

В новом магазине можно приобрести строительные материалы, сантехнику, электротовары и многое другое.

– В нашем магазине даже самый искушенный покупатель найдёт нужный для него товар. В широком ассортименте представлены строительные материалы, сантехнические и электротовары, товары для интерьера и дизайна, а также товары для сада и огорода. Наш магазин работает ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерывов и выходных, – говорит исполнительный директор сети магазинов Екатерина Зражевская.

Нужно отметить, что компания «ЭлектроКомплект», ставшая уже сетью магазинов, более 25 лет радует уральцев огромным выбором качественных товаров, необходимых для ремонта и уюта в доме. В магазине вас встретят продавцы, которые проведут грамотную консультацию по товарам и помогут вам сделать правильный выбор. Если вы не нашли что-то нужное, то можете воспользоваться нашими каталогами и мы будем рады исполнить ваш заказ.

– В честь открытия мы предоставляем нашим покупателям 20% скидку на весь ассортимент товаров. В дальнейшем скидка будет предоставляться только жителям жилого комплекса Sun Сity. Как известно, сеть наших магазинов уже давно зарекомендовала себя как надёжный поставщик электробытовых и профессиональных товаров, – добавила Зражевская.

Покупателям предоставляется инженерная и интерьерная сантехника и электрика, строительные материалы, инструменты электрические и ручные, товары для бытовых нужд, оформления интерьеров.

Здесь есть всё необходимое для ремонта ванной и туалетной комнат, душевые кабины, смесители, душевые системы, водонагреватели, полотенцесушители.

Для интерьера вашей квартиры шикарный выбор люстр, бра, прикроватных светильников, лампочек, камины, вазы, стильные стеллажи, журнальные и придиванные столики, различные декоративные корзины.

Большой выбор необходимых для ремонта инструментов.

Также имеются сухие смеси, кисточки, валики, товары для вентиляции, различные виды красок и многое другое.

В магазине для вашего удобства имеется доставка товара.

Товар вы можете оплатить наличным и безналичным расчетом, оплата Kaspi RED, Kaspi Credit.

Магазин «ЭлектроКомплект» расположился по адресу: улица Самал, 82/4, жилой комплекс Sun Сity.

Оксана КАТКОВА,

фото автора