В Алматы иномарка въехала в остановку на пересечении проспектов Абылай хана и Райымбека. Авария произошла около 12:20 28 августа. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что водитель Mercedes 1987 года рождения не справился с управлением.
— Пострадали семеро человек, находившихся на остановке. Их доставили в медицинские учреждения города. Факт ДТП зарегистрирован и принят в производство сотрудниками управления Алмалинского района, — рассказали в ведомстве.
Сегодня в Алматы весь день льёт дождь, что возможно, могло спровоцировать аварию.