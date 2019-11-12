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Какие преступления чаще совершают несовершеннолетние в ЗКО

На втором месте по преступности несовершеннолетние из школ и гимназий, третье место "занимают" студенты вузов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, в этом году с участием 99 несовершеннолетних или же ими совершено 87 преступлений. 32 из них нигде не обучаются. - Также хочу отметить, что в основном преступления совершаются учащимися колледжей. На втором месте идут школы и гимназии, а потом уже и высшие учебные заведения. В основном ими совершаются преступления имущественного характера, то есть кражи, грабежи, м
Кристина Кобина
Какие преступления чаще совершают несовершеннолетние в ЗКО
На втором месте по преступности несовершеннолетние из школ и гимназий, третье место "занимают" студенты вузов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, в этом году с участием 99 несовершеннолетних или же ими совершено 87 преступлений. 32 из них нигде не обучаются. - Также хочу отметить, что в основном преступления совершаются учащимися колледжей. На втором месте идут школы и гимназии, а потом уже и высшие учебные заведения. В основном ими совершаются преступления имущественного характера, то есть кражи, грабежи, мошенничество и вымогательства. По возрасту это дети 16-17 лет, - пояснил начальник местной полицейской службы ДП ЗКО Кенжебек Куспаев. По словам Кенжебека Куспаева, искоренить данный вид преступления, к большому сожалению, им не удается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
несовершеннолетние

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