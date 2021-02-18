Иллюстративное фото из архива "МГ" В Нацбанке заявили, что инфляция в январе 2021 года составила 0,6 процента, годовой показатель немного замедлился - до 7,4 с 7,5 процента в декабре прошлого года. - Основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары, в январе зафиксировано небольшое ускорение до 11,4 процента. Отмечено дальнейшее удорожание подсолнечного масла - на 38,6 процента, сахара - на 34,9, яиц - на 27,2, овощей - на 16 процентов. Дефляционная годовая динамика сохранилась на рис - на -1 процент, мясо птицы - на -0,4 процента, - сообщили в Нацбанке. Отдельно в Нацбанке объяснили причины роста цен на растительное масло, который хоть и замедлился, все еще остается высоким на фоне сохраняющегося роста цен на мировых рынках. - На внутреннем рынке производство подсолнечного масла в 2020 году практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, однако сократились объемы импорта и выросли объемы экспорта. У отечественных сельхозпроизводителей в последние месяцы наблюдалось удорожание масличных культур, а также отдельных тепличных овощей и картофеля, - пояснили в Нацбанке.Что касается непродовольственной годовой инфляции, она замедлилась в январе до 5,3 процента. Большинство товаров демонстрировали умеренно стабильные темпы роста. Замедлился рост цен на медикаменты и товары личного пользования. Подорожание наблюдалось у строительных материалов. Зафиксирована дефляционная динамика цен на бензин - на -0,2 процента, дизельное топливо - на -7 процентов в условиях слабого спроса, а также высокой базы января прошлого года, когда были повышены акцизы на бензин. Годовой рост цен на платные услуги также замедлился до 4,1 процента. Специалисты отметили замедление темпов роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги с 1,6 в декабре 2020 года до 1,2 процента в результате снижения цен на электроэнергию в январе. Продолжилось замедление роста стоимости услуг транспорта, обусловленное пониженным спросом и высокой базой прошлого года. Снизился вклад услуг автомобильного транспорта, сохранилась дефляционная динамика на услуги воздушного транспорта. Повышательный вклад в сервисную инфляцию внесло удорожание аренды жилья - на 12,1 процента.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.