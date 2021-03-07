Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель областного управления комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры РК Жанат Нурмагамбетова рассказала, что в прошлом году по вине водителей совершено 303 ДТП или 89% (в 2019 году – 346 или 87%), по вине пешеходов 20 или 6% (в 2019 году – 32 или 8%). - Главным фактором возникновения ДТП является транспортная дисциплина водителей, а именно несоблюдение скоростного режима, - отметила Жанат Нурмагамбетова. - По смертности лидирует город Уральск в прошлом году в ДТП погибло 23 человека (в 2019 году - 47 человек), в Акжайыкском районе погибло 13 человек (в 2019 году - 21 человек), в Казталовском районе погибло 9 человек ( в 2019 году - 3 человека). Стоит отметить, по данным наименьшее количество погибших было зарегистрировано в Жангалинском районе - (3 человека в 2020 году и 2 человека в 2019 году), в Таскалинском районе (2 человека в 2020 году и 4 человека в 2019 году), в прошлом году в Каратюбинском районе не произошло ни одно смертельное ДТП, в 2019 году там погибло два человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.