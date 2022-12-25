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Социум

Какие сладкие новогодние подарки можно купить в Уральске

Стоимость сладких кульков начинается от 1 500 тенге. Корреспондент «Мой ГОРОД» посетил магазины и супермаркеты. Выбор неотъемлемой части детского подарка широкий, на любой вкус и кошелёк. От 1 500 тенге. Такие наборы чаще всего представляют собой маленькую упаковку с незамысловатым, но ярким рисунком снаружи. В подобной упаковке можно найти карамель в количестве двух штук, 32 шоколадные конфеты, четыре ириски, три мармеладки, небольшую шоколадку, конфетный батончик, драже «Золотой орешек» и мармелад. От 4 000 тенге. Здесь уже найти наборы попривлекательнее. К примеру, есть коробка, изображающа
gorod
Какие сладкие новогодние подарки можно купить в Уральске
Стоимость сладких кульков начинается от 1 500 тенге.
Какие сладкие новогодние подарки можно купить в Уральске
Какие сладкие новогодние подарки можно купить в Уральске
Корреспондент «Мой ГОРОД» посетил магазины и супермаркеты. Выбор неотъемлемой части детского подарка широкий, на любой вкус и кошелёк. От 1 500 тенге. Такие наборы чаще всего представляют собой маленькую упаковку с незамысловатым, но ярким рисунком снаружи. В подобной упаковке можно найти карамель в количестве двух штук, 32 шоколадные конфеты, четыре ириски, три мармеладки, небольшую шоколадку, конфетный батончик, драже «Золотой орешек» и мармелад. От 4 000 тенге. Здесь уже найти наборы попривлекательнее. К примеру, есть коробка, изображающая целый новогодний дворец, с причудливой росписью, приятной расцветкой и Снегурочкой, приветливо стоящей на входе в это царство праздника. А внутри там действительно сказка. Только представьте, 62 конфеты, 10 мармеладок, вафли, миндаль в сахаре, шоколад, шоколад поменьше и два самых маленьких шоколада, батончик из шоколада, три ириски, шесть карамелек и уже знакомый нам мармелад. От 7 000 тенге. В игру вступают поистине тяжеловесные подарки. Даже просто из-за веса, двухкилограммовый набор поистине выглядит внушительно. Не сказать, что он выделяется раскраской или рисунком, вероятно из-за того, что доказывать ему уже нечего. В составе 78 шоколадных конфет, 12 карамелей, семь ирисок, 10 мармеладок, пять шоколадок самых разных размеров, неизменный шоколадный батончик, арахис в сахаре, вафли, печенье, и конечно же, куда без него, мармелад. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фёдор Ситковский
Уральск подарки

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