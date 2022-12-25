Какие сладкие новогодние подарки можно купить в Уральске

Стоимость сладких кульков начинается от 1 500 тенге. Корреспондент «Мой ГОРОД» посетил магазины и супермаркеты. Выбор неотъемлемой части детского подарка широкий, на любой вкус и кошелёк. От 1 500 тенге. Такие наборы чаще всего представляют собой маленькую упаковку с незамысловатым, но ярким рисунком снаружи. В подобной упаковке можно найти карамель в количестве двух штук, 32 шоколадные конфеты, четыре ириски, три мармеладки, небольшую шоколадку, конфетный батончик, драже «Золотой орешек» и мармелад. От 4 000 тенге. Здесь уже найти наборы попривлекательнее. К примеру, есть коробка, изображающа