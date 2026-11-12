Какие специальности выбирает молодежь ЗКО и где больше грантов?

Сколько жителей области учатся в вузах, какие направления пользуются наибольшим спросом и сколько выпускников получили образовательные гранты.

В Казахстане работает 121 высшее учебное заведение, 59 из которых являются государственными. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК. В 2026-2027 учебном году в казахстанских вузах обучаются 804 275 человек. Из них 52,6% - женщины. Для сравнения: в прошлом учебном году количество студентов составляло 724 107 человек, а доля женщин - 53%.

Больше всего студентов учатся в Алматы - 256 478 человек. На втором месте Астана с показателем 122 353 человека, на третьем - Шымкент, где высшее образование получают 117 137 человек. В Западно-Казахстанской области в вузах обучаются 33 945 человек. Это около 4,2% от общего числа студентов страны.

При этом высшее образование в Казахстане получают не только молодые люди. В текущем учебном году 37 841 обучающийся относится к возрастной группе от 30 лет и старше. Один из самых интересных примеров - 70-летняя гражданка Турции Кадрие Ышыклы, жительница Стамбула. Она стала самой возрастной студенткой в истории Международного университета имени Х. А. Ясави.

На какие специальности выделяют образовательные гранты?

Количество государственных образовательных грантов зависит от потребностей рынка труда. При их распределении учитываются прогнозы Министерства труда и социальной защиты населения РК, заявки работодателей и государственных органов, а также перспективы развития отдельных отраслей экономики.

Как сообщили в Миннауки, в последние годы особое внимание уделяется подготовке инженерных и сельскохозяйственных специалистов. На эти направления приходится 60% грантов. Ещё 21% выделяется на педагогические специальности, а оставшиеся 19% - на услуги, гуманитарные и естественные науки, бизнес и другие направления.

При этом количество грантов по ряду специальностей заметно выросло. Например, с 2019 года их число увеличилось:

по направлению "Естественные науки, математика и статистика" - на 125%;

по информационно-коммуникационным технологиям - на 98%;

по ветеринарии - на 53%;

по педагогическим наукам - на 40%;

по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям - на 27%;

по сельскому хозяйству и биоресурсам - на 24%.

В 2025 году для подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием выделили 94 404 гранта. Из них 77 931 предназначен для бакалавриата, 13 554 - для магистратуры и 2 919 - для докторантуры.

Сколько выпускников из ЗКО получили гранты?

По итогам конкурса на 2025-2026 учебный год государственные образовательные гранты были освоены в полном объёме. От Западно-Казахстанской области гранты получили около 2,7 тысячи человек. Из них 817 выпускников выбрали вузы региона, остальные продолжили обучение в университетах других областей Казахстана.

Наибольший конкурс - от 6 до 18 человек на место - отмечается по программам "Переводческое дело", "Международные отношения и дипломатия", "Право", "Психология", "Финансы, экономика, банковское и страховое дело", "Менеджмент и управление", "Транспортные услуги", "Технология фармацевтического производства", "Туризм", "Аудит и налогообложение";

- от 6 до 18 человек на место - отмечается по программам "Переводческое дело", "Международные отношения и дипломатия", "Право", "Психология", "Финансы, экономика, банковское и страховое дело", "Менеджмент и управление", "Транспортные услуги", "Технология фармацевтического производства", "Туризм", "Аудит и налогообложение"; Среди творческих специальностей конкурс составляет от 5 до 47 человек на место: "Спорт", "Подготовка учителей физической культуры", "Подготовка учителей начальной военной подготовки", "Архитектура", "Мода, дизайн", "Хореография", "Журналистика и репортёрское дело", "Религия и теология", "Связь с общественностью", "Подготовка учителей художественного труда и черчения".

конкурс составляет от 5 до 47 человек на место: "Спорт", "Подготовка учителей физической культуры", "Подготовка учителей начальной военной подготовки", "Архитектура", "Мода, дизайн", "Хореография", "Журналистика и репортёрское дело", "Религия и теология", "Связь с общественностью", "Подготовка учителей художественного труда и черчения". Наименьшим спросом пользуются: "Животноводство", "Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)", "Рыбное хозяйство", "Транспортные сооружения", "Нефтегазовое дело", "Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия", "Обработка материалов давлением", "Механика", "Гидромелиорация", "Информатика и вычислительная техника".

Какие возможности есть у сельской молодёжи?

Для выпускников сельских школ предусмотрены дополнительные возможности при поступлении в вузы. В частности, действует специальная квота для абитуриентов, выбирающих образовательные программы, необходимые для развития сельских территорий. В 2021 году размер этой квоты увеличили с 30% до 35%. Она распространяется на педагогические, сельскохозяйственные, ветеринарные, медицинские и технические специальности.

На 2025–2026 учебный год по сельской квоте выделили более 9 тысяч грантов. Кроме того, предусмотрено более 10 тысяч грантов для молодых людей из сельской местности, которые готовы переехать для учёбы и дальнейшей работы в определённые Правительством регионы страны.

При разработке образовательных программ учитываются потребности предприятий, прогнозы рынка труда, профессиональные стандарты и рейтинг образовательных программ НПП "Атамекен". Также проводится анализ трудоустройства выпускников и востребованности различных профессий. При необходимости образовательные программы обновляют или закрывают. Такие решения принимаются в том числе на основе опросов и исследований примерно 73 тысяч предприятий. Сейчас одним из главных направлений развития высшего образования становятся цифровые технологии и искусственный интеллект.