Прилавки, школы и заводы: в каких отраслях трудится больше всего казахстанцев

Бюро нацстатистики представило данные о рынке труда Казахстана за III квартал 2026 года: уровень безработицы, число самозанятых и самые популярные отрасли.

Ситуацию на рынке труда проанализировали в Бюро национальной статистики. По данным ведомства, в III квартале 2026 года безработица в стране остановилась на отметке 4,5%.

Общая численность рабочей силы достигла 9,84 миллиона человек, при этом в различных секторах экономики трудятся свыше 9,4 миллиона граждан. Подавляющее большинство из них - почти 7,25 миллиона человек (77,1%) - работают по найму. Ещё более 2,15 миллиона казахстанцев (22,9%) относятся к категории самозанятых. В целом уровень занятости населения старше 15 лет составил 64,3%.

- По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 73,3 тысячи человек, в большей части за счёт наёмных работников, - уточнили в ведомстве.

Чаще всего казахстанцы выбирают для работы четыре сферы:

торговля - 16,8%;

образование - 13,3%;

промышленность - 12,6%;

сельское хозяйство — 10,5%.

Отдельно специалисты оценили положение молодёжи. В возрастной группе от 15 до 34 лет уровень безработицы оказался заметно ниже среднего - 2,9%. Доля молодых людей категории NEET (тех, кто не учится и не работает) составила 5,6%.

К концу сентября на официальном учёте в органах занятости Министерства труда и соцзащиты населения РК состояли 346,9 тысячи безработных - это 3,5% от всей рабочей силы страны.

К слову, в Западно-Казахстанской области насчитали почти 9 тысяч молодых людей, которые не работают и не учатся.