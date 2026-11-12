В Атырау внедряют ИИ для тотального контроля за стройкой

Акимат Атырауской области собирается проверять строительные проекты с помощью искусственного интеллекта ещё до того, как они уйдут на тендер. Это поможет заранее находить ошибки в сметах, завышенные цены и возможные риски. Об этом шла речь на встрече акима области Болата Акчулакова с представителями казахстанской компании Armeta. Нововведение внедряют в рамках проекта Smart City.

Компания Armeta разрабатывает ИИ для Госэкспертизы. По словам её представителей, каждый проект проходит около ста автоматических проверок всего за шесть минут. Система сама сортирует документы, проверяет лицензии подрядчиков и правильность расчётов, а все ошибки сразу подсвечивает эксперту. Вся информация обрабатывается на суперкомпьютере внутри страны.

Болат Акчулаков рассказал, от каких проблем должна избавить регион эта технология.

- Сейчас часто бывает так: конкурс провели, подрядчика выбрали, начали строить - и только тогда всплывают проблемы. В итоге объект превращается в долгострой. Мы хотим это исключить. Каждый проект перед тендером должен проходить через такой фильтр, - отметил аким.

По его словам, ИИ должен оценивать не просто бумаги, а то, насколько удачно подобраны материалы и конструкции для сложных атырауских грунтов. Сметы будут сверять с реальными рыночными ценами с учётом местной логистики, а подрядчиков обяжут открыто подтверждать стоимость закупок. Кроме того, проверку свяжут с цифровым кадастром, чтобы ещё до начала работ видеть подземные коммуникации и границы участков. Разработчики из Armeta также показали, как система находит в сметах импортные материалы, которые можно заменить казахстанскими аналогами.

На встрече обсудили и другие идеи: использовать камеры и дроны для контроля за стройплощадками, а в будущем объединить всё это с цифровой картой региона. Это позволит сравнивать проект на бумаге с тем, что происходит на реальной стройке, и вовремя замечать нарушения.

Аким предложил протестировать систему на проектах, запланированных на следующий год. Для начала специалисты Armeta проанализируют документацию, которая уже прошла Госэкспертизу, но строительство по ней ещё не стартовало. Это поможет оценить точность искусственного интеллекта на практике.

Компания адаптирует программу под нужды региона и подготовит план внедрения. Обучать местных специалистов для работы с системой планируют в том числе на базе нового атырауского IT-хаба.