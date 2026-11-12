Сколько семей в ЗКО получают адресную соцпомощь

Всего в области АСП получают 1 996 человек, из них 1 035 имеют работу.

По данным управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области, за последние три года количество семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), заметно снизилось.

Если в 2023 году АСП получали 2 405 семей, то в 2024 году - 1 742, а в 2025 году - 1 456. К 1 ноября 2026 года помощь назначена 1 300 семьям - число получателей сократилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Всего в области АСП получают 1 996 человек, из них 1 035 имеют работу.

Больше всего трудоспособных получателей АСП проживает в Уральске - в 2026 году их насчитывается 994 человека, причём 502 из них уже работали на момент обращения за помощью. Для сравнения: в 2023 году в городе было 1 552 трудоспособных получателя (791 был трудоустроен).

Среди районов области по числу трудоспособных получателей лидирует Бокейординский район - здесь их 138, из которых работают 64 человека. Меньше всего получателей в 2026 году зарегистрировано в Шынгырлауском районе - здесь трудоустроены шесть человек (в 2023 году помощь получали 34 жителя, из которых 18 работали).

Адресная социальная помощь предназначена для граждан и семей, чей среднедушевой доход ниже установленной черты бедности. При её назначении оценивают не только доходы за последние три месяца, но и материальное положение в целом: наличие недвижимости, кредиты и просрочки по ним, а также стоимость личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Все показатели считают по специальной балльной системе, которая определяет степень нуждаемости семьи.

АСП бывает двух видов: безусловная и обусловленная.

Безусловную денежную помощь могут получить одинокие и одиноко проживающие малообеспеченные граждане, которые по определенным причинам не могут участвовать в программах трудоустройства. К ним относятся:

граждане, достигшие пенсионного возраста,

люди с инвалидностью первой или второй группы,

лица с заболеваниями, при которых период временной нетрудоспособности может превышать два месяца.

Также безусловная помощь предоставляется малообеспеченным семьям, в которых нет трудоспособных членов либо единственный трудоспособный человек ухаживает за ребенком до трех лет, ребенком с инвалидностью, человеком с инвалидностью первой или второй группы или пожилым человеком, нуждающимся в посторонней помощи. Такая помощь назначается на текущий квартал, начиная с месяца обращения, и выплачивается ежемесячно.

Обусловленная денежная помощь предназначена для одиноких и одиноко проживающих малообеспеченных трудоспособных граждан, а также семей, в составе которых есть трудоспособные люди. В этом случае получателям не только выплачивают пособие, но и помогают улучшить свое материальное положение. В частности, трудоспособным членам семьи содействуют в поиске работы, предлагают пройти краткосрочные курсы обучения или открыть собственное дело.

Обусловленная помощь также назначается на текущий квартал с месяца обращения и выплачивается ежемесячно. Кроме того, к основной сумме АСП ежемесячно выплачивается дополнительная помощь на детей в возрасте от одного года до шести лет включительно. Ее размер составляет 1,5 МРП на каждого ребенка. В 2026 году это 6 487 тенге.