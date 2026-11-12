Маршрут автобуса №9 продлят в Уральске

С понедельника, 16 ноября, схема движения городского маршрута №9 ("Микрорайон Акжайык - Центральный рынок") изменится. Автобусы начнут заезжать вглубь нового микрорайона - до дома №41.

Как сообщили в акимате города, решение приняли из-за активной застройки микрорайона Акжайык и роста числа жителей. Теперь на "девятке" можно будет также добраться до Центра абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью "Ақжайық".

Кроме того, маршрут усилят: на линию дополнительно выйдут пять автобусов. Ожидается, что это позволит сократить интервал движения и разгрузить общественный транспорт в часы пик, в том числе для школьников.

Обновлённую схему движения автобуса можно посмотреть на карте ниже.