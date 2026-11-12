Миллионы после секс-услуг: супругов из Актау осудили за вымогательство под видом полицейских

В Актау вынесли приговор супругам, которые шантажировали мужчин, пользовавшихся интимными услугами. Как сообщили в прокуратуре Мангистауской области, пару признали виновной по статье 194 УК РК ("Вымогательство").

- Суд установил, что осужденные, используя угрозы физического насилия и шантажа, завладели данными клиентов лица, оказывающего интимные услуги, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, требовали от потерпевших передачи 3 млн тенге, - рассказали в ведомстве.

В суде вину подсудимых полностью доказали. Мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Его супруге назначили 4 года колонии, но дали отсрочку исполнения наказания на один год.

Приговор в законную силу еще не вступил.