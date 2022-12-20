Какие статьи инкриминируют задержанному журналисту Козачкову

Генеральная прокуратура прокомментировала дело Михаила Козачкова. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Козачкова. Его подозревают в участии в ОПГ (часть 2 статьи 262 УК РК), рейдерстве (часть 3 статьи 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (часть 3 статьи 185 УК РК). - Досудебное расследование по делу продолжается, надзор за расследованием находится на контроле органов