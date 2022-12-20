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Социум

Какие статьи инкриминируют задержанному журналисту Козачкову

Генеральная прокуратура прокомментировала дело Михаила Козачкова. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Козачкова. Его подозревают в участии в ОПГ (часть 2 статьи 262 УК РК), рейдерстве (часть 3 статьи 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (часть 3 статьи 185 УК РК). - Досудебное расследование по делу продолжается, надзор за расследованием находится на контроле органов
Дана Рахметова
Какие статьи инкриминируют задержанному журналисту Козачкову
Генеральная прокуратура прокомментировала дело Михаила Козачкова.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Козачкова. Его подозревают в участии в ОПГ (часть 2 статьи 262 УК РК), рейдерстве (часть 3 статьи  249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (часть 3 статьи 185 УК РК).
- Досудебное расследование по делу продолжается, надзор за расследованием находится на контроле органов прокуратуры. При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова, принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию, - говорится в сообщении.
Сам Михаил написал открытое обращение, его опубликовал журналист Вадим Борейко. Он считает, что причина задержания - «личная месть со стороны руководителя АФМ Жаната Элиманова».
- О его неприязни мне сообщили летом, когда ко мне на переговоры от лица зампреда АФМ Елемесова пришел мой знакомый сотрудник Агенства - Медет. Он объяснил, что меня хотят закрыть, потому что я мешаю АФМ. Мы общались несколько раз, но так ни к чему не пришли. А буквально в ноябре я познакомился с известным бизнесменом Гаджи Гаджиевым. Он знаком с моим шефом через супругу Раушан. Мы встретились и Гаджи Гаджиев через какое-то время заявил, что Элиманов хочет меня посадить и надо с этим что-то делать. Я тогда уточнил, с чем связаны претензии и Гаджиев объяснил, что Элиманов обижен на мою статью про его жену. Я действительно писал о ней, когда она стала потерпевшей по делу о финансовой пирамиде, а Элиманов, видимо, обиделся. Гаджи Гаджиев обещал поговорить с Элимановым, но попросил меня написать что-то вроде объяснительной - я отказался, мне не в чем оправдываться, - говорится в обращении.
18 декабря в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании журналиста газеты «Время» и автора собственного Telegram-канала Михаила Козачкова. Журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. Правозащитники обеспокоены несоблюдением процедурных норм. Международные журналистские организации также оповещены о случившемся. В профильной коллегии заявили о нарушении прав адвокатов. Их не пустили к подзащитному и вести наблюдение за обыском. Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай написал, что Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Козачков

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