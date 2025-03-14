Каким будет мир для детей в 2050 году? Какие проблемы мы оставим им в наследство?

Прогнозы международных экспертов в целом относительно пессимистичны, если рассматривать обобщённые данные по всему миру. Существенно влиять на жизнь детей в 2050 году будут климатические изменения и экологический кризис.

Эксперты Международного чрезвычайного фонда помощи детям ООН (ЮНИСЕФ) и Глобальное бюро исследований и прогнозирования Innocenti поставили перед собой задачу спрогнозировать будущее детей в 2050 году. Каким мы сохраним мир для тех, кто родится у людей, которые сейчас сами являются детьми и пока не могут принимать важные для жизни страны решения? В специальном докладе на эту тему аналитики ЮНИСЕФ выделили три мегатренда, которые нужно учитывать в глобальном развитии человечества? сообщаетс на сайте ranking.kz.

Спойлер: прогнозы международных экспертов в целом относительно пессимистичны, если рассматривать обобщённые данные по всему миру. Поэтому мы расскажем об общих тенденциях и на основе внутренней информации приведём прогнозы возможных сценариев в Казахстане.

Первый тренд, который эксперты рассчитали на 25 лет вперёд — демографический переход. На изменение возрастной структуры человечества повлияют тенденция старения населения, повышение продолжительности жизни, рождение в семьях меньшего числа детей. Численность взрослого населения будет расти: с 5,8 млрд в 2020 году до 7,5 млрд человек к 2050-му, а вот детей больше не станет, так и останется 2,3 млрд человек. На фоне общего роста это можно рассматривать как стагнацию.

В разрезе укрупнённых регионов ситуация в будущем может складываться неоднозначно. Аналитики ЮНИСЕФ считают, что в странах с развитой экономикой детское население станет меньше – сократится количество рождений, на ситуацию будет влиять экономическая нестабильность. Например, в Восточной Европе численность детей уменьшится с 88 млн в 2020 году до 76 млн человек в 2050-м. В Центральной Азии и Европе тоже ожидается нисходящий тренд: численность детей постепенно сократится с 76 млн до 67 млн человек. Значительный рост рождаемости прогнозируется в странах с низким уровнем доходов — в Африке. Там же будет наблюдаться наибольшая численность детского населения.

Демографический прогноз на длительный период в Казахстане имеет более оптимистичную окраску. Согласно данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения РК), в ближайшие 25 лет нас ждут рост рождаемости и значительное увеличение численности детей. Если в 2023 году в стране насчитывалось 6,1 млн казахстанцев в возрасте до 15 лет, то к 2050 году их численность достигнет уже 8,2 млн человек (плюс 35,8%). Такая ситуация предполагает, что в будущем РК сможет рассчитывать на демографические дивиденды. Это происходит, когда повышается потенциал экономического роста в стране от возрастающей доли трудоспособного населения. Однако в ближайшей перспективе увеличение детского населения вкупе с ростом численности пожилых граждан может усилить демографическую нагрузку на экономику. Согласно базовому сценарию развития, численность иждивенцев младше и старше трудоспособного возраста на тысячу трудоспособных будет только расти.

Второй тренд, который, по мнению авторов доклада, будет существенно влиять на жизнь детей в 2050 году — климатические изменения и экологический кризис. Первое важнее для государств, на которые сильнее всего влияют глобальное потепление и связанные с ним чрезвычайные ситуации. По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году 1 млрд детей жили в странах, подверженных высокому риску климатических и экологических катастроф.

Эти негативные факторы могут повлиять и на казахстанских детей. Климатические изменения угрожают внутриконтинентальному Казахстану в первую очередь засухой, маловодьем и, соответственно, нехваткой поливной воды. Выступая на заседании Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, Касым-Жомарт Токаев озвучил прогнозы: засуха в странах Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год. Ситуация для Казахстана осложняется тем, что все крупнейшие реки — транснациональные, и их истоки находятся в других странах. Если в ближайшие годы политическая работа по справедливому вододелению не начнёт приносить плоды, проблемы поливного земледелия в южных регионах РК могут усугубиться.

Негативное наследие будущие казахстанцы могут получить в результате накопившихся серьёзных экологических проблем страны.

Какое экологическое будущее ждёт Казахстан через 25 лет? Три года назад консалтинговая компания Немецкого института экономических исследований DIW ECON подготовила для РК Концепцию низкоуглеродного развития до 2050 года. Чтобы просчитать все возможные сценарии развития, специалисты с помощью цифровых технологий создали модель энергетического сектора Казахстана — TIMES-KAZ. Система рассчитала, как будет меняться структура выработки энергии и, соответственно, объёмов выбросов парниковых газов в зависимости от того, по какому пути пойдёт страна. Первый — базовый — сценарий рассчитан на то, что ситуация будет развиваться по существующим трендам. Второй — путь «зелёной» энергетики, третий — вариант глубокой декарбонизации энергетического сектора.

Показатели, которые будут ожидать нас к 2050 году, если сейчас «плыть по течению»: объём выбросов парниковых газов в Казахстане вырастет на 8,3%. Детям будущего дышать будет ещё тяжелее, чем нам. В инфографике показана структура производства и потребления энергии в 2050 году по такому базовому сценарию. Уголь всё так же останется в числе основных источников энергии, но его доля уменьшится с 47% до 22%. Главным топливом станет газ, его доля превалирует (43%), энергия, вырабатываемая объектами ВИЭ, останется всё в том же зачаточном состоянии и особо ни на что не повлияет.

Если же нынешним политикам удастся воплотить в жизнь стратегию декарбонизации, структура энергопроизводства значительно изменится. 30% всей энергии для экономики будут производить ВЭС, 25% — газовые станции, 17% — АЭС. На уголь в таком случае придётся всего 1% выработки. Звучит очень футуристично? Зато какие результаты! Объём выбросов парниковых газов в РК при таком сценарии сократится в 4,3 раза.

Третий ключевой тренд, который будет влиять на жизнь детей в 2050 году — развитие цифровых технологий. Речь идёт не только об элементарном владении детьми цифровой грамотностью (а в некоторых странах Африки информатику преподают без компьютеров), но и о развитии цифровых экосистем в целом в промышленности, образовании, здравоохранении. Те государства, в которых есть технологическое отставание, могут оставить своих детей в 2050 году в аутсайдерах при получении базовых навыков и снизить их шансы на рынке труда.

Казахстан не входит в список стран с наибольшей численностью «офлайн-людей». По данным DataReportal, в стране без доступа к интернету остаются лишь 7,7% населения, или около 1,5 млн человек. Сколько среди них несовершеннолетних, не сообщается.