Какой будет погода на западе Казахстана 1 сентября

Синоптики рассказали, какой будет погода на западе Казахстана в первый день осени 2026 года.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области 1 сентября ожидается переменная облачность при слабом ветре, осадков не прогнозируется. По региону сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В Уральске температура воздуха ночью составит +12...+14 °C, днем столбики термометров поднимутся до +27...+29 °C.

В Атырауской области установится солнечная и ясная погода без осадков. Из-за сухой погоды по всей территории региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау температура ночью опустится до +11...+13 °C, а днем установится на отметках +27...+29 °C.

На западе, юге и в центре Мангистауской области пройдут дожди с грозами, а скорость северо-восточного и восточного ветра местами будет достигать 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В Актау ночью ожидается +18...+20 °C, днем воздух прогреется до +24...+26 °C.

В Актюбинской области прогнозируется переменная облачность при слабом ветре и сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В Актобе в первый день сентября ночью будет прохладно - от +5 до +7 °C, а днем температура воздуха составит +23...+25 °C.