По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, безопасной толщиной льда для одного человека считается не менее 10 сантиметров. Массовые мероприятия и переправа на авто — не менее 25 сантиметров. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

— На территории нашей области за последние три года в осенне-зимний период утонули шесть человек. В 2023 году на водоёмах области утонули два рыбака, — сообщил Ернур Утегенов.

Главный спасатель ЗКО подчеркнул, что на сегодня толщина льда на водоёмах области составляет в среднем 15 сантиметров. На реке Чаган — 20 сантиметров, на реке Деркул — 20 сантиметров, на Урале — 15 сантиметров, на озере Шалкар — 6 сантиметров, в реке Урал в посёлке Чапаево — 15 сантиметров.

Спасатели призывают жителей региона строго соблюдать правила безопасности на водоёмах:

не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;

не собираться группами на отдельных (опасных) участках льда;

не приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;

не выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест,

отведенных для переправ;

не разводить огонь;

не оставлять на льду снасти и мусор.

Что нужно знать любителям подлёдного лова:

Подледная ловля рыбы при толщине льда менее 25 см допускается при наличии индивидуальных спасательных средств: