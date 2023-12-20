По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, безопасной толщиной льда для одного человека считается не менее 10 сантиметров. Массовые мероприятия и переправа на авто — не менее 25 сантиметров. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
— На территории нашей области за последние три года в осенне-зимний период утонули шесть человек. В 2023 году на водоёмах области утонули два рыбака, — сообщил Ернур Утегенов.
Главный спасатель ЗКО подчеркнул, что на сегодня толщина льда на водоёмах области составляет в среднем 15 сантиметров. На реке Чаган — 20 сантиметров, на реке Деркул — 20 сантиметров, на Урале — 15 сантиметров, на озере Шалкар — 6 сантиметров, в реке Урал в посёлке Чапаево — 15 сантиметров.
Спасатели призывают жителей региона строго соблюдать правила безопасности на водоёмах:
- не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;
- не собираться группами на отдельных (опасных) участках льда;
- не приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;
- не выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест,
отведенных для переправ;
- не разводить огонь;
- не оставлять на льду снасти и мусор.
Что нужно знать любителям подлёдного лова:
Подледная ловля рыбы при толщине льда менее 25 см допускается при наличии индивидуальных спасательных средств:
- свисток,
- спасательные шильца,
- спасательный жилет,
- веревка диаметром не менее 11 миллиметров, длинной не менее 12 метров,
- палка длиной не менее 2 метров,
- мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.