По данным «Казгидромета», 21 декабря ночью на севере и востоке ЗКО ожидается гололёд.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..+2 градусов. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.