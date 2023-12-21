В Актобе проходит судебное разбирательство по делу сотрудника службы спасения 112, который отказал в помощи 13-летней девочке с ножевыми ранениями, передает «31 канал».

Согласно обвинению, оператор службы спасения не реагировал на звонки о неотложной медицинской помощи, считая их детской шалостью. Помощь была предоставлена лишь после третьего звонка.

Как стало известно, ночью в квартиру проник грабитель, который убил ножом её мать и брата, а самой девочке нанёс ножевые ранения.

На суде утверждается, что сотрудник службы спасения проявил халатность, не реагируя на сигналы SOS девочки, которая, борясь за жизнь, неустанно звонила в службу спасения.

Между тем, обвиняемый отрицает свою вину. Прокурор утверждает, что подсудимый должен был оповестить все экстренные службы, и дело было направлено в суд.

Родные выжившей девочки требуют компенсацию в размере 5 миллионов тенге. Сотруднику службы спасения грозит наказание по статье «Халатность» - лишение свободы до одного года, крупный штраф или исправительные работы.

Напомним, двойное убийство в Актобе произошло в марте текущего года. Неизвестный проник в квартиру, убил женщину и её 16-летнего сына, а затем напал на девочку. Подозреваемый был задержан, но совершил самоубийство в следственном изоляторе.