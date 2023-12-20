Авария произошла 19 декабря примерно 8:45 на трассе Самара — Шымкент возле посёлка Курылыс. Учитель и пятеро школьников ехали в райцентр на Toyota Alphard. Машина на трассе столкнулась со встречным грузовым Volvo. По факту случившегося начато досудебное расследование.

Дети из школы посёлка Жаныс би вместе с учителем ехали на районный этап республиканской олимпиады в Иргиз и попали в ДТП. Два школьника 2007 и 2008 годов рождения и учитель погибли на месте. Трое детей получили ушибы и ссадины.

Как выяснилось, за рулем Toyota Alphard находился школьный учитель. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он подозревается по статье 345 УК РК «‎Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»‎. Ему грозит наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.