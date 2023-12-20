Недавно в Уральске состоялся турнир ММА среди детей. Общественник Лукпан Ахмедьяров на странице в Facebook назвал это «банальным мордобоем».

— Моё личное субъективное мнение — это не спорт, а банальный мордобой. И проводить такие соревнования среди детей — это чистой воды культивирование насилия. Особенно «порадовали» крики болельщиков из зала и тренеров: «Давай, давай, сындыр! Ломай его! Турғызба!» — написал Ахмедьяров.

Пост прокомментировали 120 пользователей. Мнения разделились: кто-то считает, что это просто разновидность спорта; кто-то — насилием над психикой ребёнка.

Мы обратились за комментарием к Серику Картабаеву, старшему тренеру по смешанному боевому единоборству ММА в ЗКО.

— Подобные соревнования у нас проводят давно. В 2014 году образовалась Федерация смешанных единоборств. С тех пор и проводим. Недавно прошёл открытый городской турнир ММА. Участвовали 320 человек. Что касается высказываний «банальный мордобой», хочу сказать: скорее всего он не спортсмен и не разбирается. В этом виде спорта для каждого возраста есть свои правила. Дети соревнуются без ударов в голову, без ударов коленями и локтями. Они могут ударить в грудь, живот, дальше идёт борьба с удушениями и болевыми приёмами. Для каждой возрастной группы есть свои ограничения по правилам. В этом виде спорта травматизма намного меньше, чем в других. К примеру, в боксе. Здесь нет ударов в голову, — пояснил он.

Он дополнил, что звучало во время турнира от тренеров «добивай» — это чисто спортивная терминология, означает, что нужно работать сверху в партнёре, бить в корпус. «Ломай» — делать болевой удар на руку или ногу.