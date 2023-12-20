В редакцию «МГ» поступают сообщения от жителей города, которые не могут дозвониться до неотложки. Телефонная линия занята, либо на звонок никто не отвечает.

— У меня была высокая температура, трудно было дышать. Позвонила на 103, звонила долго, трубку не взяли. Я подумала: наверное, много пациентов, позвоню через минутку. Перезваниваю, трубку не берут. Через какое-то время я всё-таки дозвонилась, но врача пришлось ждать около 40 минут. Когда моя сестра вызывала скорую, у неё было тоже самое. Сначала дозвониться не могла, потом отвечала на кучу вопросов, а потом долго ждала врача, — говорит жительница города.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО ответили, что количество обращений на пульт 103 увеличилось из-за сезонных ОРВИ.