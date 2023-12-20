Живые сосны и ели начали продавать в Уральске

В Уральске стартовала продажа живых новогодних красавиц.

Цена на сосны в этому году сильно отличается. Если в прошлом году вечнозелёное дерево можно было приобрести за 4 500 тенге, то в этом году за маленькую сосну длиной 1,2 и 1,5 метров придётся отдать от 6 000 тенге. Стоимость сосен длинной под два метра — от 7 000 тенге.

Фото Медета Медресова

Фото Медета Медресова

Точек продажи новогоднего атрибута множество, они располагаются в каждом уголке города. График работы: с 10 до 18 часов. Там же можно приобрести подставку под зелёное дерево, стоят они от 2 500 тысяч тенге.

Привозят сосны из России. Однако из какой именно области — продавцы не уточняют. Продажа в этом иду идёт неважно, признаются они. И скорее всего из-за погоды.

Фото Медета Медресова

Защитить хвойные деревья от незаконной вырубки — одна из задач полиции в предновогодние дни. За незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственности. Так, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП (172 тысячи — 517 тысяч тенге). Если причинён значительный ущерб — штраф от 160 МРП до 10 лет лишения свободы.

Фото Медета Медресова