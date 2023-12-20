Салют и фестиваль: как отметят Новый год в Алматы

В Алматы завершили украшение города к Новому году. В акимате мегаполиса сообщили, что в городе установили сотни световых декоративных конструкций и более 60 искусственных елей.

Главную ёлку города высотой 20 метров установили на площади Абая. Её торжественно зажгут сегодня, 20 декабря, в 19:00. После состоится праздничный концерт с участием Розы Рымбаевой, Мадины Садвакасовой, Али Окапова, Мади Рымбаева, групп «Жігіттер», «Кешью», «Ринго», «Шамис».

Символ нового года установили на площадях в каждом районе Алматы:

Алмалинский район — площадь «Астана» и площадь перед КазНТОБ имени Абая,

Алатауский район — площадь перед «Алматы Арена»,

Ауэзовский район — площадь перед ТЮЗ имени Н. Сац,

Бостандыкский район — парк имени Первого Президента, Дворец спорта имени Б. Шолака,

Жетысуский район — улица Серикова, 2А,

Медеуский район – площадь перед ЛД «Халык Арена», ВСК «Медеу»,

Турксибский район — Дом школьников №6 по проспекту Сейфуллина,

Наурызбайский район — микрорайон Шугыла, 347.

Световые композиции установили по пешеходным улицам Панфилова и Жибек жолы, а также вдоль магистральных улиц и проспектов: Сатпаева, Толе би, Майлина, Назарбаева, Аль-Фараби, Абылай хана.

31 декабря на площади «Астана» проведут концерт и запустят салют. Время пока не сообщается.

В этом году в Алматы также проведут Новогодний фестиваль: народное караоке, танцевальный флешмоб, конкурсы, спектакли, живая музыка с участием звёзд эстрады, фотосессии с хаски, мастер-классы, выставки, гастрокорнеры. С 21 по 31 декабря — на площадях Абая и «Астана» с 16:00 до 21:00, с 27 по 31 декабря — на основных площадях каждого района с 16:00 до 21:00. 25 декабря состоится парад Дедов Морозов.