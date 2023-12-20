Внутренний государственный аудит охватил период с первого января 2021 года по 16 октября 2023 года. По его итогам в деятельности инфекционной больницы выявили финансовые нарушения на 425,8 миллионов тенге. Аудит проводился для анализа коррупционных рисков.

— Установлено, что заработная плата работникам предприятий каждый месяц перечисляется на карт-счёт сверх установленной суммы. Так, главный бухгалтер областной инфекционной больницы за девять месяцев этого года необоснованно произвела себе переплату зарплаты на сумму 10 миллионов тенге из средств, предназначенных для оказания медицинской помощи в системе ОСМС, заместителю директора — 1,2 миллиона тенге, бухгалтеру материального стола — 1,3 миллиона тенге, главному экономисту — 563 тысяч тенге, бухгалтеру расчётного стола — 1,7 миллиона тенге. Суммы, подлежащие к выплате, имеют расхождения с фактически перечисленными суммами и должностными лицами предприятия. При перечислении денежных средств не обеспечены правомерность, обоснованность представления в платёжных поручениях, достоверность совершенных операций. Не соблюдены принципы бюджетной системы, вследствие чего установлено необоснованное перечисление средств в качестве зарплаты на общую сумму 15 миллионов тенге, — говорится в заключении госаудитора Шайхымуратовой.

Аудитор считает, что адвокату так же необоснованно перечислили бюджетные деньги в 5,7 миллионов тенге. Во время анализа Шайхымуратовой не предоставили документы, подтверждающие оказание юридических услуг.

Кроме этого, аудитор утверждает, что во время анализа установлены факты необоснованного начисления заработной платы и премий.

— Экономист в 2022 года в качестве главного экономиста четыре раза получил премию в размере 2,6 миллиона тенге. При этом приказом директора и.о. главного экономиста значился другой человек. Кроме этого, инфекционная больница заместителю директора по качестве медуслуг самостоятельно утвердила должностной оклад в 407 тысяч тенге. В результате с июня 2022 года по девять месяцев этого года произведена переплата зарплаты в 5,9 миллиона тенге. Кроме этого, превышен предельно допустимый уровень фонда оплаты труда за 2022 год на сумму 396,5 миллиона тенге. Необоснованно осуществлена переплата заработной платы на эту же сумму. Так, за указанный период только сумма премий составила 248,7 миллиона тенге, — подчеркнула аудитор.

Главный специалист ДВГА добавила, что таким образом неэффективно использованы бюджетные средства, предназначенные на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП, в системе ОСМС и развитие медицины. Материалы по нарушениям аудиторы передали в антикоррупционную службу.

Однако директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова говорит, что во время анализа проводилась проверка всей финансовой системы.

— По определению специализированного административного суда и суда ЗКО, данное аудиторское заключение не является административным актом, выносимым в рамках государственного аудита. Представитель ответчика в суде не отрицал, что данный документ ошибочно именован как аудиторское заключение. Фактически является информационным заключением специалиста и не носит правовых последствий, — отметила Надия Ахметова.

Что касается выплаты премий сотрудникам, то Ахметова подчёркивает, что все премии сотрудникам и руководству выплачиваются согласно приказам облздрава. Они были приурочены к празднованию государственных и профессиональных праздников. Размеры премий руководства согласовываются и утверждаются также с облздравом.

— Адвокат в рамках договора возмездного оказания услуг исполнял свои обязанности в полном объёме. Кроме того, какие-либо документы аудит не запрашивал. По факту переплаты заработной платы юристу в сумме 5,9 миллиона тенге. Последний и.о. заместителя директора по качеству медицинских услуг, в связи с чем его должностной оклад установлен по согласованию с наблюдательным советом. Оклад на данную должность установлен в 407 030 тенге, то есть никакой переплаты не было. Он получил заработную плату за исполнение своих обязанностей. А по заключению он должен был работать на безвозмездной основе,— сказала Надия Ахметова.

Директор больницы утверждает, что в аудиторском заключении содержатся искажённые факты. Они обратилась в административный суд с требованием признать незаконным и отменить аудиторское заключение.