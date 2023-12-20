Парень из Уральска купается в реке круглый год

Георгию Павленко 28 лет, зимним плаванием он занимается четыре года. Его первый опыт моржевания прошёл без подготовки — искупался за компанию с друзьями. Сейчас Георгий несколько раз в неделю занимается моржеванием и практикует бег с голым торсом.

— Первый раз я искупался с друзьями, подготовки никакой не было. Поначалу холодно было, потом я вынырнул и стало тепло. Тело при этом разогревается до 40 градусов. У нас есть команда, мы занимаемся бегом. После пробежки пару раз в неделю у нас моржевание. Купаемся круглый год, сначала до льда на реке, а после — прорубь в парке Кирова. Сейчас купается около восьми человек, девушки в команде тоже есть. Детей тоже иногда приводят. Главное перед тем, как начать закаливание, проверить работу сердца. Кроме укрепления иммунитета и кровообращения зимнее закаливание приносит мне огромное удовольствие. Это невероятные эмоции, я всегда в хорошем настроении и наполнен энергией. Раньше в зимний период я болел по несколько раз, сейчас для меня простуда редкость, — говорит Георгий Павленко.

По словам парня, любой желающий может присоединиться к закаливанию. Начинать следует с обливания холодной водой в ванной, а потом и на улице. В Уральске есть два места для зимнего купания: в парке культуры имени Кирова и на реке Урал в районе ТЭЦ.

Видео со страницы instagram Георгия Павленко.

Фото предоставил Георгий Павленко.