Жительница ЗКО Толкын Галимова рассказала, что её сын повесился в воинской части в Конаеве (город в Алматинской области). Мать считает, что на него оказали психологическое давление.

Во время службы Арсен просил у матери, сестры, родных и друзей деньги, объясняя это тем, что тратит их на еду и напитки. Толкын считает, он пошёл на отчаянный шаг, потому что однажды не смог найти деньги. Женщина требует должного расследования и справедливое наказание для виновных в смерти её сына.

В Минобороны РК в ответ на запрос редакции прокомментировали смерть солдата.

— Седьмого ноября этого года в одной из воинских частей десантно-штурмовых войск Конаевского гарнизона нашли тело без признаков жизни военнослужащего срочной службы. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняют, назначили экспертизу, — пояснили в Минобороны.

Иную информацию в интересах следствия не разглашают.