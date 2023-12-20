За год на трассах ЗКО погибли 45 человек

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что за этот год на территории области произошло 394 ДТП. В них погибли 100 человек и 482 получили различные травмы.

На трассах республиканского и международного значения зарегистрировали 67 аварий. В них погибли 45 человек, 109 получили ранения.