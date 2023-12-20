В департаменте полиции ЗКО сообщили, что за этот год на территории области произошло 394 ДТП. В них погибли 100 человек и 482 получили различные травмы.
На трассах республиканского и международного значения зарегистрировали 67 аварий. В них погибли 45 человек, 109 получили ранения.
— При движении по зимней дороге не забывайте соблюдать дистанцию, боковой интервал, не нарушайте скоростной режим, не делайте резких торможений. Проверьте техническое состояние своего транспортного средства. Автошины должны соответствовать зимним условиям эксплуатации. При ухудшении погодных условий воздержаться от дальних поездок, — напомнили в полиции.