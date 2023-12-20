Взять ипотеку и самой решить свой наболевший квартирный вопрос рекомендовали очереднице из Уральска, сообщает телеканал Astana.

Настя Бузгон — инвалид детства. У неё тяжёлое заболевание, много лет на спине и на ноге росли огромные шишки. Девочка не могла ходить. Была нарушена работа всех внутренних органов. Неравнодушные казахстанцы в марте собрали средства на три операции, и Настя встала на ноги. Но реабилитации мешают сложные бытовые условия. В доме очень холодно и сыро. Нет туалета, ванны и горячей воды.

Отец ушёл из семьи, испугавшись трудностей. Мать-одиночка с ребёнком инвалидом девять лет стоят в очереди на жильё. Но за это время продвинулись всего на 200 человек.

— В акимат я уже каждый год хожу, они сказали что в течение пяти лет для таких детей, для людей-инвалидов квартиры строится не будут. Берите ипотеку. Я им объясняю, как я возьму ипотеку, я же нигде не работаю. Сейчас последнее время вообще не работаю, потому что у нас постоянно операции то одна, то другая, — говорит Любовь, мама Насти.

В акимате Уральска сообщили, что в очереди на жильё стоят 22 тысячи льготников. А квартир для них получается закупить чуть более ста в год.

— На смену программе «Нұрлы жер» пришла новая концепция, по которой местный исполнительный орган за счёт средств из республиканского бюджета будет выкупать готовое или строящееся жильё у частных застройщиков и передавать его в аренду очередникам. По данной концепции до конца года планируется выкупить 25 квартир, в следующем году более ста, — прокомментировали в пресс-службе акимата города.

Настя Бузгон сейчас в очереди 1700-ая. Даже по самым оптимистичным прогнозам, ждать жилье девочке с редкой болезнью придётся ещё 17 лет. Сейчас надежда только на помощь неравнодушных казахстанцев. По всем вопросам можно обратиться к матери Насти по номеру телефона: 8 (747) 163-15-62.