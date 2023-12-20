Пьяный мужчина угрожал ружьём супруге и 20-летнему сыну в Аксае, передаёт Polisia.kz. Инцидент произошёл в ночь на 17 декабря в магазине женщины.

— Задержан 52-летний муж потерпевшей. Согласно заключения экспертизы, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. У подозреваемого изъяли оружие. Также выяснилось, что супруги проходят бракоразводный процесс. Сам подозреваемый пояснил, что жена ранее оформила на него несколько кредитов, из-за чего он и пошёл на такой поступок, — рассказали правоохранители.

Ведётся досудебное расследование статье 115 УК РК «Угроза». Ему грозит до 30 суток ареста. Также мужчине назначат штраф за незаконное хранение оружия.

https://youtu.be/LV5amC3Iaww