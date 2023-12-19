По данным «Казгидромета», 20 декабря днём на севере и востоке ЗКО ожидаются низовая метель и гололёд.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
  • В Актобе будет снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..-12 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы — снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.