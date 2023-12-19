В Уральске водитель получил штраф за опасный «дрифт»

На парковке у дворца бракосочетания 19 декабря молодые люди 2003 и 2004 годов устроили опасную езду. Водитель «дрифтовал» с людьми на крыше, сообщили в ДП ЗКО.

Нарушение установили по камерам видеонаблюдения. Водителя оштрафовали по статьям 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» и 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов» КоАП РК. Автомобиль водворили на спецстоянку.

Пассажиры понесли наказание по статье 615 «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» КоАП РК. С ними провели профилактическую беседу.