Горожане не видят смысла в «тёплых» остановках. Они считают, что спрятаться там можно лишь от ветра, но из-за грязи и неприятного запаха долго в них простоять невозможно.

Фото Медета Медресова

Редакция «МГ» посетила четыре остановочных павильона, в двух из них не работал обогреватель. Внутри и снаружи грязь, мусор и неприятный запах. В мае на остановке «Железнодорожный вокзал» не работал кондиционер, сейчас — обогреватель. На остановке «Краеведческий музей» (бывшая остановка «Облисполком» — прим. автора) так же не работает подача тёплого воздуха.

Фото Медета Медресова

Заведующий сектором пассажирского транспорта Мержан Шамуров сказал, что все обогреватели находятся в исправном состоянии, но их кто-то постоянно выключает.

— Люди сами ходят и отключают все. На остановках есть камеры, но просмотреть все записи — это долгая история. Мы ездим включаем, но через полдня их снова отключают. Хотя мы делаем объезд каждый день. Не знаем, кто-то играется так или делает это специально. Мы сами ничего не отключаем. Наш человек поедет и всё проверит. Новых «тёплых остановок» в планах пока нет. Их некому обслуживать. Сдаём места в доверительное управление, но арендаторы надолго не задерживаются, пара месяцев и уходят, — пояснил он.

Напомним, первый тёплый остановочный павильон на остановке «Евразия» установили зимой 2021 года. Он обошёлся городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь тёплой остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения. Второй тёплый остановочный павильон установили на железнодорожном вокзале. Тогда горожан возмутило то, что объекты передали на пользование предпринимателям, а в ЖКХ пообещали, что все расходы по содержанию павильонов будут нести предприниматели.

Другие две остановки приобрели уже за 10 миллионов тенге, одну установили вдоль проспекта Н.Назарбаева, а вторую вдоль проспекта Абулхаир хана на остановке “Жигули”. Тогда подорожание павильонов объяснили тем, что повысилась стоимость строительных материалов и строительных услуг.