Приобрести символ нового года можно не только в крупных маркетах и торговых центрах, но и заказав доставку из соседних стран.

Выбирая искусственную ель, вы заботитесь об экологии. К тому же, в вашем доме будет чисто. Правда за хорошую ёлочку придётся отдать не малые деньги.

В торговых центрах стоимость праздничного дерева зависит от размера конструкции. К примеру, средняя ель со скидкой обойдётся в 23 000 тенге. А вот самая пушистая стоит 299 990 тенге. Есть красивые модели с шишками, стоят 189 000 тенге. Искусственная заснеженная сосна размером 147*240 в торговом центре стоит 93 999 тенге.

На российских маркетплейсах цены значительно ниже, но и качество сильно отличается. Средняя стоимость ёлочки 150 сантиметров — 9 990 тенге. Ёлки 180 сантиметров от 12 920 тенге. Деревья выше двух метров можно заказать за 41 тысячу тенге.

На сайтах Китая выбора намного больше, цены в разы ниже. Однако высока вероятность не дождаться свою посылку. Заказать маленькую ёлочку из Китая стоит 4 319 тенге. Ель чуть больше, 180 сантиметров, стоит 6 000 тенге. Двухметровая ёлка обойдется всего в 11 000 тенге. Правда, если заказать её сейчас, придёт она 11 января.

Живые ёлки продавать ещё не начали. В прошлом году их цена началась от четырёх тысяч тенге.