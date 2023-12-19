13 ноября в туалете уральской школы №38 девятиклассник ударил по лицу восьмиклассника, третий подросток снимал это на видео. Ролик появился в социальных сетях. Родители мальчика увидели видео и только тогда подросток признался им, что часто подвергается буллингу. Мама и папа мальчика рассказали о случившемся министру просвещения РК Гани Бейсембаеву. Он пообещал принять меры.

Помимо обидчиков сына, родители просили наказать и администрацию школы. По их словам, они несвоевременно и не в полной мере отреагировали на произошедшее.

В городском отделе образования сообщили, что выговор получили классный руководитель, учитель и заместитель директора по воспитательной части. Такое же наказание вынесли директору СОШ №38.