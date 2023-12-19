Семьям погибших в ДТП под Актобе школьников окажут поддержку

Семьям погибших в ДТП под Актобе учеников и преподавателя окажут необходимую поддержку. Об этом сообщили в комитете по охране прав детей.

— По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются. Семьям погибших будет оказана необходимая поддержка, ученикам соответствующая психологическая помощь, — говорится в сообщении.

Руководителям организаций образования поручили усилить работу по обеспечению безопасной перевозки детей в зимний период.

Педагог и двое школьников 2007 года рождения ехали на олимпиаду и погибли в ДТП на трассе Самара — Шымкент. Смертельная авария произошла утром 19 декабря. Toyota Alphard, на котором ехали школьники с учителем, столкнулась с грузовой Volvo.