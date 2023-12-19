Школьники с педагогом ехали на олимпиаду и погибли в Актюбинской области

Школьники с педагогом ехали на олимпиаду и погибли в ДТП на трассе Самара — Шымкент. В управлении образования региона сообщили, что смертельная авария произошла в 50 километрах от села Иргиз. Трагедия случилась 19 декабря в 8:45.

Два ученика 2007 года рождения и педагог погибли. Они ехали на районный этап республиканской олимпиады.

В пресс-службе департамента полиции региона добавили, что на трассе столкнулись Toyota Alphard и грузовой Volvo. Ведётся досудебное расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Фарида ЗАРИП