Министерство здравоохранения Сингапура вновь призвало жителей и туристов носить защитные маски из-за роста заболеваемости Covid-19, сообщает India.com.

По данным ведомства, за неделю, с третьего по девятое декабря, в Сингапуре зарегистрировали не менее 56 043 случаев заражения. Страна выпустила рекомендации по здоровью для своих граждан: оставаться дома при симптомах острого респираторного инфекционного заболевания и носить маски.

Предположительно, заражённые переносят JN.1 — один из подвидов Omicron. О варианте JN.1 известно немного, официальных данных о его заразности нет.