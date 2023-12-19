Подросток выпал с балкона в Уральске: мальчик вышел из комы

Трагедия произошла девятого декабря в многоэтажном доме в шестом микрорайоне. 11-летний подросток выпал из окна. Почти неделю он находится в коме, его подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В департаменте полиции сообщили, что ребёнок выпрыгнул из окна девятого этажа и упал на припаркованную машину. Стражи порядка завели уголовное дело.

Как выяснилось, подросток вышел из комы. Его перевели в отделение травматологии областной детской многопрофильной больницы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Мальчик в сознании и получает необходимое лечение.