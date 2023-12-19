Летом 2022 года подсудимая, воспользовавшись тем, что в магазинах города возник дефицит сахара, разместила в WhatsApp объявление о реализации продукта, передает YK-news.kz.

Она предлагала сахар по цене ниже рыночной при условии стопроцентной предоплаты. Но покупатели, которые перевели ей деньги, так и не получили обещанный товар.



Таким образом злоумышленница обманула 289 человек. Сумма причиненного ущерба составила более 102 миллионов тенге.



Суд признал женщину виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество) и назначил ей 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.