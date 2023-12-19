Президент России подписал указ, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.
Согласно документу, совершеннолетние граждане этих трёх стран смогут получить гражданство России без соблюдения ранее необходимых требований:
- постоянное проживание в России со дня выдачи ВНЖ,
- знание истории России и основ законодательства страны.
Тем не менее, подтвердить знание русского языка всё же придётся.
Документ вступил в силу со дня подписания, то есть с 18 декабря.
В конце октября издание РИА Новости сообщало, что 4,4 тысячи человек перестали быть гражданами России с начала года. И около 15,1 тысячи человек получили российское гражданство за рубежом.